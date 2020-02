Zygzakiem na rowerze po Włościańskiej. Miał blisko dwa promile

W miniony weekend policjanci zatrzymali do kontroli rowerzystę, który jechał "zygzakiem". Zauważyli go w piątek, przed 19, gdy próbował w ten sposób pokonać Włościańską. Już podczas rozmowy mundurowi wyczuli od niego silną woń alkoholu, a gdy poddali go badaniu na alkomacie wynik sięgnął prawie 2 promili. 38-latek z Rybnika został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł i dalszą drogę musiał pokonać pieszo.

Drugi z mężczyzn, 43-letni mieszkaniec Żor, do kontroli został zatrzymany w sobotę po 19, na ulicy Brzozowej. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyznę obowiązuje wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sąd Rejonowy w Koszalinie w 2011 roku postanowił, że za przysłowiowe kółko, nie będzie mógł usiąść aż do lipca 2022 roku.

43-latek wkrótce stanie przed sądem, za złamanie zakazu grozi mu nawet do 5 lat więzienia.