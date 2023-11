90 lat harcerstwa w Żorach. Uroczysty apel, tort i promocja niezwykłego albumu o przedwojennym harcerstwie

Wyjątkowy jubileusz żorskiego harcerstwa

- 8 lat temu byliśmy w sytuacji, kiedy cała chorągiew zastanawiała się czy nie rozwiązać żorskiego hufca. Oglądałam ostatnio zdjęcia sprzed 10 lat i wtedy było nas 40 osób. W tej chwili jest nas 275. To cieszy, bo widać coraz większą chęć dzieci. Nasza metoda dalej działa mimo, że mamy już 90 lat. Zmieniły się czasy, techniki, z których korzystamy, ale metoda nie jest zmieniona, bo jest ponadczasowa. Mamy nadzieję, że będziemy spotykali się co 5 lat na takich jubileuszach i za każdym razem będzie nas więcej - podkreślała hm. Anna Buksa, komendantka hufca ZHP w Żorach.

To co przyciąga młode osoby do żorskiego hufca, to uczenie w działaniu. - Pozwalamy im się pomylić i wyciągać wnioski - dodaje Anna Buksa. Z kolei instruktorzy, mają realny wpływ na poczucie sprawczości. Samodzielnie prowadzą drużyny, przygotowują programy i obozy. To niezwykle cenne umiejętności, które mogą wykorzystywać w późniejszym życiu i pracy zawodowej.