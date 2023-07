Akcja "Trzeźwość" w Żorach. Wciąż wielu kierowców lekceważy zdrowy rozsądek i wsiada za kierownicę po alkoholu

Przez cały czwartek 20 lipca, żorscy policjanci będą przeprowadzali działania pod hasłem Trzeźwość" mające na celu eliminowanie z ruchu drogowego kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Wzmożone siły policyjne pojawią się na żorskich drogach. A jak pokazują statystyki, takie działania wciąż są konieczne.

- Przykładem jest 69-latek, który wczoraj w rejonie skrzyżowania ulicy Pszczyńskiej z ulicą Katowicką (Droga Krajowa nr 81), prowadząc jeepa cherokee, podczas zmiany pasa ruchu zderzył się z fiatem pandą. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało, iż mężczyzna miał go ponad pół promila. 69-latkowi mundurowi zatrzymali prawo jazdy, a samochód odholowani na policyjny parking - informuje asp. Marcin Leśniak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.

W pierwszym półroczu 2023 roku żorscy stróże prawa ujawnili aż 11 kierujących, którzy kierując pod wpływem alkoholu, spowodowali zdarzenia drogowe. W samym lipcu tego roku, 22 kierujących prowadziło swoje pojazdy na „podwójnym gazie”.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie trzeźwości. Przypominamy także, iż w przypadku zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej kierowca jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez policjanta - apeluje policja.