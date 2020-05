Będzie jaśniej na ulicach Żor. Wymienią 1410 opraw oświetleniowych

- Zależy nam, żeby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie i komfortowo poruszając się po mieście. Inwestycje związane z oświetleniem zewnętrznym mają na to znaczący wpływ – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Realizowana przez Żory inwestycja sprawi, że aż na 23 ulicach i skrzyżowaniach naszego miasta będzie już niedługo jaśniej, a co za tym idzie bezpieczniej. Na energooszczędne oprawy LED zostanie tam wymienionych w sumie aż 1410 istniejących opraw oświetlenia ulicznego. Nowe lampy zostaną wyposażone w system inteligentnego sterowania. W ramach inwestycji zaplanowano też wymianę części słupów, wysięgników i szaf oświetlenia ulicznego oraz fragmentu linii kablowej.

Poprawa bezpieczeństwa to tylko jedna z wielu korzyści, związanych z realizacją projektu pn. „Inteligentne oświetlenie w Żorach - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA”. Po modernizacja oświetlenie uliczne stanie się bardziej ekologiczne i energooszczędne, dzięki czemu do atmosfery trafi mniej dwutlenku węgla, a miasto będzie mogło co roku zaoszczędzić około 400 tysięcy złotych na opłatach za energię elektryczną.

Projekt pn. „Inteligentne oświetlenie w Żorach - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA” jest realizowany przy wsparciu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to wsparcie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach, w ramach programu priorytetowego nr 3.3 „Ochrona atmosfery 3.3. SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

Koszt realizacji projektu to 3 362 200,00 złotych. Warto podkreślić, że oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku, a jej cześć może później zostać umorzona w wysokości do 10% wypłaconej pożyczki.