Czy Neonet zniknie z Polski? Sieć ma kilkadziesiąt sklepów na terenie województwa śląskiego

Spore problemy dotknęły znaną sieć handlową ze sprzętem elektronicznym, która na polskim rynku działa od 2003 roku. Mowa o sieci Neonet, która ma kilkadziesiąt sklepów na terenie województwa śląskiego i blisko 300 w całym kraju. Spółka złożyła dwa wnioski, w tym jeden o upadłość.

- Zarząd Spółki NEONET S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Celem złożonego wniosku nie jest rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Obecnie Spółka oczekuje na otwarcie postępowania, co może potrwać kilka tygodni - czytamy w komunikacie wydanym przez sieć Neonet.