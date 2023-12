Przegląd tygodnia z 3.12.2023 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 26.11 do 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

ŚLĄSK. W piątkowy poranek 1 grudnia, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało sms-em ALERT do mieszkańców wybranych miast w woj. śląskim - ws. tragicznej dziś jakości powietrza. Których miast dotyczy ostrzeżenie? Gdzie jest teraz najgorzej? Sprawdź.

Edukacja w Żorach. Który nauczyciel jest najlepszy? Oto ZŁOTA DWUNASTKA z miasta! To oni zwyciężyli w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Zachodniego, w którym Czytelnicy wybierali m.in. najlepszego nauczyciela lub nauczycielkę w Żorach. Przybliżamy dziś sylwetki laureatów. To nauczyciele przedszkoli, podstawówek i szkół ponadpodstawowych z terenu naszego miasta. Zobacz w galerii, kto został Nauczycielem Roku 2023 w Żorach.

Policjanci z Żor zatrzymali poszukiwanego listem gończym mężczyznę, w związku z wcześniejszymi wyrokami za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości. Do zatrzymania doszło dzięki czujności mieszkańca ulicy Błękitnej.

HANDEL. Znanej sieci handlowej, która ma blisko 300 sklepów na terenie całej Polski, w tym kilkadziesiąt w województwie śląskim, grozi upadłość. Spółka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że złożyła wniosek o postępowanie upadłościowe. Co dalej z pracownikami sieci?

Kogo zaskoczyły i uwieczniły? Co kilka lat samochody samochody Google jeżdżą po naszym miastach, robiąc zdjęcia do najnowszej aktualizacji Google Street View. Nie inaczej było w tym roku. Od marca do listopada w wielu miastach w Polsce można było dojrzeć samochody z charakterystyczną kamera na dachu. Jeździły po naszych ulicach i fotografowały dosłownie wszystko...

Dramatyczne zdarzenie nocą w Żorach. Policjanci pomogli 38-letniemu mężczyźnie, który podczas spaceru w lesie doznał urazu nogi. Mieszkaniec Żor krwawił i wymagał pomocy medycznej. Mimo trudności wynikającej z braku dokładnej lokalizacji, mundurowi odnaleźli mężczyznę w lesie. Żorska policja apeluje do mieszkańców o zgłaszanie informacji o osobach, które czekają na pomoc (vide śmierć z wychłodzenia 14-latki z Andrychowa). W sytuacjach niewymagających pilnej interwencji, można to również zrobić korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.