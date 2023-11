Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowy areszt dla patostreamerów Kawiaqa i Tucznika

Patostreamerzy w poniedziałek 27 listopada zostali doprowadzeni z policyjnego aresztu do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty.

- Mężczyźni dzień wcześniej w wynajętym przez siebie mieszkaniu w Bytomiu, a następnie w pokoju hotelowym Gliwicach prowadzili relację internetową na żywo, w trakcie której w ocenie prokuratury doszło do popełniania przestępstw na szkodę dwóch kobiet. Dzisiaj ci mężczyźni zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach - wyjaśnia Aleksander Duda, prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód w Katowicach delegowany do Prokuratury Okręgowej w Katowicach.