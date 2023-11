100 lat pszczelarstwa w Żorach. To fascynująca historia lokalnych producentów miodu. Czy w mieście powstanie ścieżka edukacyjna? ZDJĘCIA

- Aby wiedza o pszczelarstwie trafiała do mieszkańców. Chodzi o to, by mogli z niej korzystać dzieci, młodzież, dorośli. W przyszłym roku chcielibyśmy zrobić wystawę o pszczelarstwie w żorskim muzeum. Bo, organizując obchody okazało się, że nie wszyscy wiedzą, że w naszym mieście jest koło pszczelarzy. Chcemy to zmienić i wyjść do ludzi – podkreśla Agnieszka Wronka.