Żorskie nagrody Phoenix Sariensis 2024 rozdane! To oni rozsławiają miasto i wpływają na jego rozwój

Przyznanie nagród leży po stronie kapituły, która w tym roku zdecydowała o trzech laureatach. Pierwszym z nich jest Alicja Glos-Krawczyk, wybitna fryzjerka, edukatorka oraz stylistka. W swojej pracy kontynuuje tradycję wielopokoleniowej, rodzinnej firmy, działającej w Żorach od 1935 roku.

- Od 30 lat jest fryzjerką-stylistką, a od 26 lat także edukatorką, szkolącą innych. To współzałożycielka prężnie rozwijającej się Akademii Fryzjerskiej GAAK, w której pasja do fryzjerstwa przeradza się w profesjonalną wiedzę i umiejętności. Tegoroczna laureatka Phoenix Sariensis to wybitna postać w świecie polskiego fryzjerstwa - wizjonerka, która tworzy niezwykle spójne projekty: od doboru modelki, przez koloryzację, odpowiednie strzyżenie, aranżację ubioru, aż po makijaż - podaje miasto Żory.