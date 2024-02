Wyjątkowa Gala Wolontariatu w Żorach. Doceniono wolontariuszy i inicjatywy społeczne z 2023 roku. Poznaliśmy laureatów

Wyjątkowe wydarzenie odbyło się we wtorek 27 lutego w Żorach, podczas którego nagrodzono wolontariuszy i inicjatywy społeczne, organizowane w mieście w 2023 roku.

- To wzruszająca uroczystość, bo staraliśmy się docenić wyjątkowe rzeczy. To co Państwo, wolontariusze dajecie od siebie innym - swoją pracę, zaangażowanie, swój czas - to jest najcenniejsze, że dzielicie się swoim czasem, sobą z innymi. Robicie coś, nie licząc na żadne gratyfikacje, może nawet nie na słowo "dziękuję". Robicie to, bo jest to dla Was ważne. Żeby inni nie czuli się samotni, żeby czuli, że ktoś ich wspiera i im pomaga. Bez Was nasze miasto nie byłoby w pełni miastem, bo miasto to nie tylko ulice i domy. To są ludzie i wspólnota ludzi. Państwo tworzycie wspólnotę. Bardzo Wam za to dziękuję, to jest nieocenione - podkreślał podczas gali Waldemar Socha, prezydent miasta.