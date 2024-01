Siedziba PSONI w Żorach przeszła remont. Remont był możliwy dzięki wsparciu żorskiej firmy

Pomieszczenia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach zostały odświeżone. Prace trwały dwa tygodnie i polegały na przemalowaniu ścian na I piętrze budynku. Wsparcia udzieliła żorska firma Paxy, zajmująca się branżą kurierską.

- Zdecydowaliśmy się na wsparcie PSONI Koło w Żorach z kilku powodów. Najważniejszy to ten, że PSONI to prężnie działające Stowarzyszenie, które od wielu lat pomaga dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną. Dla nas to wysoko prosperująca i zaufana organizacja, której działania są godne podziwu oraz wsparcia. Robią wiele dobrego dla swoich podopiecznych, a zaangażowanie Zarządu i Pracowników PSONI widać gołym okiem. Uważamy, że warto wspierać takie organizacje, a co najważniejsze ludzi, którzy bez tej pomocy mogliby sobie nie poradzić - mówi w rozmowie z UM Żory Aleksandra Fabisz-Zblewska, Marketing Manager firmy Paxy.