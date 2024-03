Ruszył program Złota Rączka w Żorach. Fachowiec przyjdzie i naprawi. Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Naprawa kranu, udrożnienie zatkanych rur czy wymiana żarówki. Z pozoru proste czynności, mogą niektórym osobom sprawić wiele problemu, ze względu na ich bezradność, niepełnosprawność czy po prostu samotność. To właśnie z myślą o tych osobach, w Żorach wystartował właśnie program "Złota Rączka", który ma na celu wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w wykonaniu drobnych robót gospodarczych.

- Z danych statystycznych za rok 2023 rok wynika, że ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach najczęściej korzystają osoby lub rodziny z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, ubóstwa, niepełnosprawności oraz bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Osoby te niejednokrotnie, z uwagi na powyższe, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb bytowych, w tym wykonać drobnych robót gospodarczych, które wpływają na poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa. Przykładowo naprawa zepsutej klamki, zamka, przymocowanie karniszy czy lustra – to zadania, które mogą być kłopotliwe dla ww. osób. Trzeba nie tylko mieć odpowiednie narzędzia i umiejętności, ale też siłę do takich prac. Często pozostaje tylko zatrudnienie „złotej rączki”, ale nie każdego na to stać - czytamy w uzasadnieniu uchwały, przyjętej przed kilkoma tygodniami przez Radę Miasta Żory.