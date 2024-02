Co dalej z ochroną Centrum Przesiadkowego w Żorach? Dwie firmy zgłosiły się w przetargu Robert Lewandowski

ŻORY. Dwie firmy stanęły w przetargu dotyczącym ochrony Centrum Przesiadkowego w Żorach oraz terenu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. To kolejny raz, gdy Zarząd Budynków Miejskich w Żorach stara się znaleźć firmę, która będzie w stanie właściwie zrealizować zadanie. "Właściwie" to słowo klucz, bo mimo poprzednich rozstrzygniętych przetargów, ochrona Centrum Przesiadkowego okazała się zbyt trudna do zrealizowania.