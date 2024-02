Wiadomo kto będzie ochraniał Centrum Przesiadkowe w Żorach. Przetarg został rozstrzygnięty

Wiadomo kto będzie ochraniał Centrum Przesiadkowe w Żorach

Rozstrzygnięto kolejny już przetarg na ochronę Centrum Przesiadkowego w Żorach. Wiadomo już, że wśród dwóch ofert, wybrano konsorcjum Solid Security, które zaproponowało ochronę obiektu za kwotę 398 520 zł. Druga z firm zaproponowała kwotę ponad 452 tys. zł, która została jednak odrzucona.

Bezpośrednia i stała kontrola obiektu ma odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 4.30 do 15.00 przez co najmniej 1 pracownika ochrony oraz w godzinach 15.00 do 23.30 przez co najmniej dwóch pracowników ochrony. Zaś w niedziele i święta w godzinach 4.30 do 15.00 przez co najmniej 1 pracownika oraz w godzinach 15.00 do 23.00 przez co najmniej dwóch pracowników.

O problemach z ochroną Centrum Przesiadkowego w Żorach pisaliśmy już wielokrotnie. Na potrzebę profesjonalnej ochrony obiektu, zwracali również uwagę mieszkańcy miasta.