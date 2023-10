Żory w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia. W mieście powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego. Poznaliśmy szczegóły ZDJĘCIA

O nie najlepszej kondycji psychicznej społeczeństwa rzeczywiście padło już wiele słów. Problem dotyka w dużej mierze dzieci, a zwłaszcza nastolatków. Szacuje się, że co najmniej 10 procent populacji cierpi na jakąś dysfunkcję psychiczną. Tymczasem trudno dostać się do lekarza psychiatry, dotyczy to głównie najmłodszych pacjentów. Tutaj zaniedbania są największe, wieloletnie. Ministerialny program wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym.

Ireneusz Stajer