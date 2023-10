Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Żorach. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

ŻORY. Do dramatycznego wypadku doszło nad ranem w środę 19-latek nie żyje.

Nauczyciel Roku 2023. Już 17 października rusza głosowanie w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Zachodniego, w którym czytelnicy wybierają m.in. najlepszego nauczyciela lub nauczycielkę w Żorach. Tymczasem, z okazji Dnia Edukacji Narodowej przypominamy, kto w zeszłym roku cieszył się uznaniem uczniów i rodziców. W galerii znajdziecie osoby nominowane do tytułu Nauczyciel Roku 2022, a w tekście poniżej link do tegorocznego plebiscytu!

Co roku gościem specjalnym 16. Żorskiego Biegu Ulicznego będzie Sofia Ennaoui, jedna z najbardziej lubianych polskich lekkoatletek. Zawodniczki i zawodnicy będą rywalizowali na dystansach 2,5 km oraz 10 km. Do udziału w imprezie zgłosiło się już łącznie 1228 osób! Uwaga: w związku z tym od godz. 10:45 do 14 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie Parku Cegielnia oraz sąsiednich ulicach.