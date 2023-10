Pora na 16. Żorski Bieg Uliczny! To już w najbliższą niedzielę 15 października. Tym razem gościem specjalnym imprezy będzie Sofia Ennaoui Ireneusz Stajer

Co roku gościem specjalnym 16. Żorskiego Biegu Ulicznego będzie Sofia Ennaoui, jedna z najbardziej lubianych polskich lekkoatletek. Zawodniczki i zawodnicy będą rywalizowali na dystansach 2,5 km oraz 10 km. Do udziału w imprezie zgłosiło się już łącznie 1228 osób! Uwaga: w związku z tym od godz. 10:45 do 14 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie Parku Cegielnia oraz sąsiednich ulicach.