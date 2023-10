Wszystkich Świętych w Żorach. W tych miejscach obowiązuje zmieniona organizacja ruchu

Wybierasz się na cmentarz samochodem? Uważaj na drogach

Od minionej soboty, wokół cmentarzy znajdujących się przy ul. Komunalnej, Smutnej i Prawniczej obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Od wtorku 31 października, zmiany obejmą również pozostałe cmentarze i potrwają do 2 listopada. Żorska policja apeluje do kierujących, którzy wybierają się w najbliższych dniach, by odwiedzić groby bliskich, aby zachowali szczególną ostrożność.