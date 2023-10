Żorski Bieg Uliczny 2023 za nami - zdjęcia uczestników! Na starcie blisko 1300 osób [WIDEO]

- Zawsze jak słyszę Żory, miasto to kojarzy mi się z wybitną lekkoatletką Ewą Swobodą. Cieszę się, że mogę być tutaj, tym bardziej, że wiele dobrego słyszałam o Żorach. Widzę, że ludzie bardzo mocno garną się tutaj do sportu, do aktywności fizycznej. To jest dla mnie, jako zawodowego sportowca szalenie ważne. Bardzo lubię uczestniczyć w imprezach, które mają na celu rozwój aktywności fizycznej, wartościowe spędzanie wolnego czasu wspólnie, ze swoimi rodzinami. Bardzo fajnie patrzy się na to wydarzenie – powiedziała nam Sofia.