Chcą ocalić groby powstańców śląskich od zapomnienia. Żory przyłączają się do akcji

Ocalić groby powstańców śląskich od zapomnienia. Żory przyłączają się do akcji

Aktualnie na terenie województwa śląskiego, na szczeblu administracji samorządowej, zewidencjonowano zaledwie 147 grobów wojennych i grobów weteranów powstań śląskich. To w zestawieniu z liczbą 2700 osób, które straciły życie w powstaniach śląskich, jest jedynie niewielką częścią i budzi smutek. Zwłaszcza, że wśród tych 147 grobów są też groby osób, które przeżyły powstania. To właśnie dlatego trwa akcja "Powstańcy to wiara, nadzieja i cud. Ocalmy groby powstańców śląskich od zapomnienia".