Niezwykła świąteczna akcja policji w Żorach. Choinki i paczki świąteczne trafiły do najbardziej potrzebujących

Choinka dla najuboższych. Wyjątkowa akcja policji w Żorach

To już drugi raz, gdy kilkadziesiąt rodzin z Żor otrzymało w piątek 15 grudnia, świąteczne drzewka. Czym bowiem byłyby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia bez choinki, która pięknie przystrojona tworzy niepowtarzalną atmosferę? To właśnie do osób, które z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na zakup takiego drzewka, z pomocą ruszyli mundurowi. To akcja żorskiej policji, do której zaangażował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Rybnik i miasto Żory. To także inicjatywa, która ma na celu wsparcie ubogie rodziny, wytypowane przez MOPS.