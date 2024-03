Żory: 23-latek sięgnął po nóż. Wcześniej przez blisko rok znęcał się nad swoją partnerką

Do sytuacji doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek 4 marca, przy ulicy Bocznej w Żorach. Przerażona kobieta zaalarmowała policję, gdy jej 23-letni partner nie tylko się awanturował, ale także trzymając kuchenny nóż, zniszczył drzwi wejściowe do mieszkania. Policjanci ustalili, że w międzyczasie w obronie kobiety stanął inny mężczyzna, który chcąc obronić się przed atakującym nożem 23-latkiem, wyciągnął w jego kierunku pistolet na śrut.

- Po przebadaniu na zawartość alkoholu w organizmie okazało się, że agresor miał go prawie 2,5 promila. Agresywny 23-latek został niezwłocznie zatrzymany. Stróże prawa niezwłocznie wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty”, to pierwszy krok działania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie - przekazuje asp. Marcin Leśniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Żorach.