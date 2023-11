Czy przy Pałacu w Baranowicach powstanie miejsce dla rowerzystów? Trwa zbiórka podpisów

Pomysł przewiduje budowę na terenie parku przy Pałacu w Baranowicach zadaszonej wiaty dla rowerzystów wraz z obiektami małej architektury, gdzie rowerzyści mogliby odpocząć. Jak zaznacza autor petycji, bezpośrednio w pobliżu wiaty, powinny znaleźć się stojaki rowerowe.

- Jednocześnie proszę rozważyć, czy w razie powstania wiaty, warto w jej pobliżu umożliwić prowadzenie działalności, tzw. „małej gastronomii” lub co najmniej postawienie automatów, w których będzie można zakupić napoje lub przekąski. Powstanie wiaty wraz z wyposażeniem jeszcze podniesie atrakcyjność Pałacu Baranowice wraz z przypałacowym parkiem i sprawi, że miejsce to będące turystyczną atrakcją dla rowerzystów zarówno z Żor jak i sąsiednich miast, zapewni odwiedzającym komfortowe warunki do spędzania czasu podczas rowerowych wycieczek - zaznacza autor petycji.