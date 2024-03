Druciarze z Technikum nr 1 w Żorach wygrali prestiżową olimpiadę. Polecą do Kansas City, ale... Kto sfinansuje ich pobyt za oceanem? ZDJĘCIA

- Pracowało mi się z nimi i łatwo i trudno. To zależy od momentu. Każda praca z grupą ma słabsze i lepsze chwile. Tutaj też były takie momenty. Przede wszystkim trzeba było poświęcić mnóstwo czasu, by skonstruować tę monumentalnych rozmiarów maszynę. Chłopcy byli w tym niezwykle wytrwali, bo udało im się to zbudować w ciągu półtora miesiąca, z dość skomplikowaną, zaawansowaną elektroniką. Spędzili w szkole całe ferie – mówi Katarzyna Marecka, która w październiku zeszłego roku zdobyła certyfikat trenera Olimpiady Kreatywności Destination Imagination.

Sześcioosobowa ekipa Druciarzy (tak się nazwali) Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Żorach wraz z nauczycielką Katarzyną Marecką będzie reprezentowała Polskę na światowym finale Olimpiady Kreatywności Destination Imagination w Stanach Zjednoczonych. Młodzież ze Śląska zaprezentuje w Kansas City gigantycznego flippera, który zrobił furorę na eliminacjach krajowych w Warszawie. Zespół w składzie Mikołaj Arasim, Bartłomiej Wiluk, Dawid Fedorczuk z klasy 5E, Dominik Konik i Adrian Torbus z klasy 5D oraz Bartek Dworok z 3F zajął pierwsze miejsce. Co ciekawe, ich opiekunka Katarzyna Marecka jest polonistką, a jednak świetnie przygotowała grupę techników do olimpiady.

- Dobór chłopców do zespołu Druciarzy, jak się potem sami określili, nie był przypadkowy, To w większości moi uczniowie, jedynie najmłodszy Bartek nie jest w moich klasach. Znamy się jednak z jego wcześniejszych szkolnych działań. Wszyscy wykazali się talentem organizacyjnym, ale i aktorski, co jest niezbędne podczas prezentacji na Destination Imagination. Wiedziałam, że dadzą radę – podkreśla nauczycielka.

Miejsce do realizacji projektu znalazło się w… szkolnej kotłowni. Flipper zajmuje większość powierzchni wnętrza. - Stworzyliśmy bardzo dużą maszynę do gry – flippera. Powstała w celu zrealizowania założeń projektu Destination Imagination. Podczas budowy urządzenia musieliśmy pokonać wiele trudności; była to praca z różnymi materiałami, nowymi technikami, do których musieliśmy się dostosować i poznać. Same gabaryty maszyny, transport trzeba było przemyśleć i zaplanować – opowiada Mikołaj Arasim. Jak zaznacza, materiały zakupiła szkoła. Konstrukcja składa się z płyt OSB, elementów elektronicznych, takich jak ledy i mikrokontrolery. Całość zaprojektowali i wykonali uczniowie. Budżet dzieła wynosił zaledwie 900 złotych. Prezentacja w Warszawie trwała osiem minut, w tym czasie należało rozłożyć maszynę i w interesujący sposób opowiedzieć m.in. historię jak antagonista za pomocą olbrzymiego flippera chce zniszczyć świat, przejąć nad nim panowanie, zmieść wszystkie miasta z powierzchni Ziemi. Na szczęście pozytywni bohaterowie powstrzymali go. Warto wiedzieć, że maszyna pojechała do Warszawy busem, w częściach.

- Oni sprawdzili się już w działaniach artystycznych. Wybrali jednak wyzwanie techniczne, mnie nie pozostało nic innego jak tylko ich wspierać. Przygotowania nie były łatwe również dlatego, że lekcje w szkole trwają od 8 do 10, a chodzą przecież do różnych klas. Musieliśmy znaleźć dla nich przestrzeń, a dla nich czas – uśmiecha się Katarzyna Marecka.

Ekipa z Żor powalczy o zwycięstwo w Kansas City

- W Kansas City maszyna będzie konstruowana na miejscu. Przewiezienie tak dużego urządzenia samolotem byłoby dosyć skomplikowane. Większość komponentów kupimy w Stanach – mówi Dominik Konik.

Pięciu Druciarzy to tegoroczni maturzyści. Wiążą swoją przyszłość raczej z wyuczonym w technikum zawodzie. Dominik już pracuje jako programista i chciałby rozwijać się w tej branży. Adrian planuje pójść na studia informatyczne, by kontynuować kształcenie w kierunku programisty. Bartłomiej z klasy technik pojazdów samochodowych myśli o własnym warsztacie, podobnie jak Dawid, który zamierza jeszcze ukończyć studia inżynierskie. Mikołaj chciałby pracować w nadzorze budowlanym, projektować domy. Najmłodszy Bartosz jeszcze nie zdecydował, do matury ma bowiem dwa lata, co ciekawe nie wyklucza, że będzie muzykiem albo sportowcem (pływanie).

Ekipa z Żor wyleci do Kansas City 19 albo 20 maja, olimpiada odbędzie się od 22 do 25 maja. Szkoła szuka sponsorów. Szacunkowy koszt przelotu sześciu uczniów i ewentualnie dwojga opiekunów na dziś to ok. 120 tys. złotych. Miasto zadeklarowało wsparcie, ale to nie wystarczy. Bez sponsorów udział w olimpiadzie młodych żorzan i reprezentowanie Polski może okazać się niemożliwy. Chętni do sfinansowania przedsięwzięcia mogą kontaktować się z Technikum nr 1 pod nr tel. 32 43 42 944.