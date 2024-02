Dziecko na hulajnodze wpadło pod auto. Zdarzenie miało miejsce w Żorach. Dziewczynka miała dużo szczęścia. Jak to się stało?

We wtorek 6 lutego, około godziny 11:30 dyżurny żorskiej policji został powiadomiony o potrąceniu dziecka na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Folwareckiej. Patrol ruchu drogowego zabezpieczył miejsce zdarzenia.

Jak podkreśla, mała prędkość samochodu i czujność kierowcy sprawiła, że uderzona przez samochód dziewięciolatka wyszła z tego bez większych obrażeń. Dziewczynką zaopiekowała się jej mama, a wykroczeniem zajmie się sąd.

- Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to wspólna relacja wszystkich użytkowników dróg. Przypominamy, że przejście dla pieszych nie służy do przejeżdżania, a do przekraczania. Każdorazowo użytkownik rowerów lub innych urządzeń powinien z nich zejść, upewnić się, czy może wejść na przejście, a dopiero wtedy, kiedy jest bezpieczna możliwość skorzystać z tego przejścia. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania - informuje rzecznik.