Elżbieta Koczar z Żor odkrywa losy zaginionych przodków. Poznała rodzinę brata babci. Co stało się z pradziadkiem w Argentynie? ZDJĘCIA Ireneusz Stajer

Historia ta zaczyna się od pradziadka Elżbiety Koczar z Żor - Stefana Zubila, który w 1928 roku ruszył w świat za chlebem do Ameryki Południowej. Wypłynął inauguracyjnym rejsem statku Krakus z Gdyni do Argentyny. Pokład opuścił w Buenos Aires, dwa razy wysłał przekaz pieniężny do rodziny, potem kontakt się urwał. Elżbieta miała nadzieję, że kiedyś pozna jego dalsze losy. Szukając śladów po pradziadku Stefanie, dokonała innych odkryć związanych ze swoimi przodkami.