Jesień w Żorach. Miasto wciąż mieni się kolorami! Gdzie warto wybrać się na spacer?

Wyremontowany Pałac w Baranowicach jesienią

Park Cegielnia poleca się na jesienny spacer

Kilka kroków od miasteczka znajduje się dobrze wyposażony plac zabaw, który także zachęca najmłodszych do zabawy. Dla nieco starszych, przy jednym z parkingów znajdziemy siłownię zewnętrzną, zaś kilka kroków dalej street workout park. Kilka lat temu w Parku Cegielnia powstał również bulodrom, służący do coraz popularniejszej gry w pétanque. Ciekawostką w parku jest także labirynt, stworzony z żywopłotów.

Dla bardziej aktywnych, od strony ulicy Folwareckiej znajdziemy skatepark, wyposażony w wiele elementów pozwalających na wyczynową jazdę na rolkach. To tu dość często w wakacyjne dni odbywają się warsztaty z ewolucji i jazdy na rolkach. Obok skateparku znajdziemy z kolei miasteczko ruchu drogowego, które w szczególności przyciąga najmłodszych. Wystarczy zabrać ze sobą rower, by poczuć na własnej skórze, jak to jest być kierowcą.

Wybierz się na jesienny spacer do lasu w Żorach

Jesień to także doskonały czas, by wybrać się na spacer do lasu. A tych w samych Żorach i okolicy nie brakuje. To między innymi las Dębina w dzielnicy Kleszczówka, las Niwy, las Rajszczok w Roju czy lasy na Pojezierzu Palowickim.