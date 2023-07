Katastrofa lotnicza na Mazowszu. Zginęła żorzanka Karina Laszuk. "Była cudowną, ciepłą, życzliwą, pełną energii i zawsze uśmiechniętą osobą"

W wyniku katastrofy lotniczej, do której doszło w poniedziałek 17 lipca, w Chrcynnie na Mazowszu zginęła żorzanka Karina Laszuk. Wraz z nią śmierć poniosło pięć innych osób. Samolot uderzył w budynek socjalny, gdzie przed załamaniem pogody schronili się ludzie.

Pochodząca z Żor Karina Laszuk była członkinią rybnickiego Aeroklubu ROW, zaś w ostatnim czasie aktywnie działała w Aeroklubie Warszawskim SkyDive Warszawa.

Żorzanka zostanie zapamiętana jako ciepła, życzliwa i pełna energii osoba. Tak opisuje ją jedna z jej znajomych.

- Od dawna związana była ze sportem, kiedyś karate, później spadochroniarstwo (była wielokrotną mistrzynią w przeróżnych zawodach) nurkowała, jeździła na nartach i jak ją znam pewnie jeszcze wiele innych pasji miała. Była cudowną mamą dwóch wspaniałych córek. Za dwa miesiące miała zostać cool babcią (bo kto by nie chciał mieć takiej babci) Miałyśmy się spotkać pół roku temu, przy okazji spotkania klasowego jej klasy. Niestety jak zwykle coś przeszkodziło jej by przyjechać wtedy do Żor. Wielokrotnie obiecywałyśmy sobie, że się odwiedzimy… już niestety nie będzie nam dane - pisze w mediach społecznościowych pani Elżbieta.