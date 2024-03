Królewska lektyka i trumna w kształcie kury już płyną do muzeum w Żorach. Placówka zdobyła unikalne eksponaty z Afryki. Zobaczcie ZDJĘCIA

- Do najcenniejszych eksponatów, które już są w Żorach należą maski Kurumbów. To niewielki lud, zamieszkujący północną Burkinę, który bardzo cierpi ze względu na problemy z dżihadystami. Uciekając stamtąd, starsze osoby zabierają ze sobą obiekty kultury związane z tradycyjną religią: m.in. maski i rzeźby. Nie są one przeznaczone do sprzedaży turystów. Dla wielu Burkińczyków to jedyny majątek, który mogą spieniężyć. To pozwala im przeżyć – tłumaczy dyrektor.