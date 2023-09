Sensacyjne odkrycie Muzeum w Żorach. W pozyskanych zbiorach afrykańskich jest… moneta Zygmunta III Wazy. Jak trafiła na Czarny Ląd? ZDJĘCIA

Muzeum Miejskie w Żorach słynie z bogatych zbiorów afrykańskich. Jego dyrektor dr Lucjan Buchalik pojechał do Francji po kolejne eksponaty do kolekcji. Odwiedził w tym celu miejscowość Montrésor niedaleko Tours, gdzie gościny udzielił mu Polak, Adam Rybiński. W Montrésor znajduje się zamek, który w 1849 roku kupiła Róża Branicka z Potockich dla swojego syna hrabiego Ksawerego Branickiego herbu Korczak; rezydencja obecnie jest w rękach rodziny Reyów.

- Przedmioty te pozyskał jej ojciec Seweryn Morawski (1922-1968), żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie Dynamo, później w Anconie wstąpił do armii gen. Władysława Andersa. Po wojnie osiedlił się we Francji i pracował w Maroku: Agadirze, Cassablance, Ouarzazate, Tiouine u podnóża Atlasu Wysokiego. Zebraną w tym kraju kolekcję przywiózł do Montrésor – przekazuje dr Buchalik.

- Po powrocie do Żor szczegółowo zinwentaryzowałem otrzymane dary. Były tam także monety, którymi kobiety berberyjskie z Maroka zdobiły włosy. I tu wielka niespodzianka. Większość monet zgodnie z oczekiwaniami miała arabskie i francuskie napisy, były także dwie 10 groszówki z czasów PRL-u. Jednak nie one zwróciły moją uwagę – zaznacza dyrektor.

- Na usta ciśnie się pytanie, skąd XVII wieczna moneta z Polski znalazła się w marokańskiej kolekcji w Montrésor. W pierwszym momencie skojarzyłem to z kolekcją monet znajdującą się w Wilanowie, który do II wojny światowej był siedzibą Branickich. Adam Rybiński potomek ostatnich właścicieli Wilanowa zaprzecza jakoby była to moneta z kolekcji wilanowskiej. Skąd w takim razie znalazła się w Montrésor? - pyta dr Buchalik.

Z podobną zagadką dr Buchalik spotkał się w Żorach. W czasie jednej ze zbiórek WOŚP, przeliczając zebrane pieniądze znalazł 10 frankówkę. Niby nic dziwnego, przecież Francja leży blisko Polski. Rzecz w tym, że takich monet nie używano we Francji lecz w Afryce Zachodniej, gdzie kobiety fulbejskie (lud pasterski) używały ich do ozdabiania swych fryzur podobnie jak czynią to kobiety berberyjskie.

Handel Europejczyków z Afrykanami

Efekt wyprawy to obszerne opracowanie, w którym zwraca uwagę na handel z Afrykanami. Jest w nim także mowa „o dowozie płótna śląskiego do Zachodniej Afryki i o dużym znaczeniu tego towaru w handlu Europy z Czarnym Lądem. De Marees podaje, że Holendrzy dowożą na Złote Wybrzeże Sleser lynwaet (płótno śląskie) i że jest to główny artykuł ich importu. (…) Płótno owe służy tam do wyrobu odzieży głównie dla kobiet”. Zainteresowanie śląskim płótnem potwierdzają także francuscy handlowcy z końca XVII wieku. Płótno śląskie było cenionym towarem wymienianym na złoto. Handlowano nim nie tylko na wybrzeżu, gdzie sprzedawali go europejscy handlowcy ale także w głębi lądu, gdzie handlowali nim sami Afrykanie. W XVIII wieku za pośrednictwem Holendrów płótno ze Śląska wędrowało także do Ameryki Środkowej i Południowej.