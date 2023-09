Przy ulicy Klimka w Żorach odsłonięto ławeczkę cenionego śląskiego artysty Fritza Bimlera. Można już usiąść w towarzystwie mistrza portretu

Arystą, który wykonał niezwykłą ławeczkę jest Tomasz Wenklar. Jak podkreśla, by odwzorować postać Fritza Bimlera, musiał się z nim niejako zaprzyjaźnić.

- Trzeba było spojrzeć na postać Bimlera z duszą i zmusić do roboty wyobraźnię, by wyobrazić sobie tego, kogo chcę wyrzeźbić. Co więcej, trzeba się z taką postacią zżyć, zaprzyjaźnić i trochę poznawać przez życiorys, po całą jego twórczość. Rzeźbiąc, cały czas go poznawałem - mówi Tomasz Wneklar.