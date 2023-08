Znany etnolog z Żor leci do Burkiny Faso w Afryce. Będzie ratował lud Kurumba, który wygnali terroryści. Jakie postawił sobie cele ZDJĘCIA

Jak zaznacza, lud ten został wygnany ze swoich ziem przez różne grupy terrorystyczne o zabarwieniu islamistycznym. Potrzebne jest wsparcie materialne i niematerialne.

- Na miejscu będę prowadził badania ratunkowe nad ginącą społecznością. Pamiętajmy, że to są rolnicy, których wygnano ze swoich pól. Zostały spichlerze, co z tego, że były pełne, skoro ci ludzie nie mogą skorzystać ze zwiezionego do nich zboża – oznajmia dr Buchalik.