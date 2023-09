Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Żorach. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Żory, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Parafia staromiejska zaprosiła, w sobotę (2 września), mieszkańców Żor na doroczny Jarmark Świętych Ap. Filipa i Jakuba, w tym roku dedykowany zwłaszcza osobom niesłyszącym i niedosłyszącym, by mogły integrować się we własnym gronie i z ludźmi zdrowymi. Przyszły tłumy. Świetna zabawa trwała do wieczora. Były gry, zabawy, słodkie wypieki oraz inne specjały. Gwoździem programu był koncert zespołu folkowego Carrantuohill.

"Nieoznakowane radiowozy Policji", to fanpage, który dzięki swojej użyteczności na Facebooku zyskał już 354 tys. obserwujących. Internauci przysyłają tu zdjęcia nieoznakowanych radiowozów, a administratorzy publikują fotografie wraz z odpowiednim opisem, zawierającym dane techniczne pojazdu. Od początku tego roku wiele z nieoznakowanych pojazdów Policji, zmieniło numery rejestracyjne. Z naszej galerii dowiesz się, które samochody obecnie polują na kierowców i poznasz LISTĘ nowych rejestracji.