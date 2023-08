Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w Żorach. Rozmawiano o bezpieczeństwie i sprawach lokalnych

W czwartek 18 sierpnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbyło się spotkanie z wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim, poświęcone między innymi bezpieczeństwu Polski i zagrożeniom płynącym z zewnątrz. W wydarzeniu wzięli również udział senator Ewa Gawęda, wiceprezydent Żor Daniel Wawrzyczek oraz samorządowcy. Jak podkreślał wiceminister Paweł Jabłoński, że od tego co wydarzy się na Ukrainie, zależy przyszłość wielu innych krajów.

- Cały czas trwa wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosja próbuje podporządkować sobie Ukrainę. Wiele osób mówi, by niezależnie w jaki sposób, ale by wojna na Ukrainie jak najszybciej się zakończyła. Jeżeli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, gdyby Ukraina została zmuszona do tego, by w jakimś stopniu się poddać, to oznaczałoby, że Rosja osiągnęła swoje cele, z którymi rozpoczęła wojnę. Wniosek dla Putina byłby taki, że mimo wysokich kosztów, to się po prostu opłacało. A skoro osiągnąłby swój cel, mógłby pójść dalej - mówił wiceminister Paweł Jabłoński zaznaczając, że dzięki temu, że Polska znajduje się w NATO, jest zdecydowanie bardziej chroniona.