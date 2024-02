Ruszyły wybory samorządowe 2024. Radni odkurzają swoje strony internetowe, inni uprawiają czarny PR. Gdzie w tym wszystkim jest mieszkaniec?

Ruszyła wyborcza maszyna, a właściwie walka o stołki. Czas na wybory samorządowe

7 kwietnia 2024 roku. Ta data jeszcze przez następnych kilka tygodni będzie dość często powtarzana, bo właśnie wtedy znów udamy się do urn wyborczych. Tym razem nie będziemy decydować o losie kraju, ale o naszych małych ojczyznach. Tych, które powinny dawać nam stabilizację, bezpieczeństwo i rozwój. Tych, które powinny być zarządzane przez osoby kompetentne, chcące zrobić coś dobrego dla lokalnych społeczności, mających wizję większej całości.

Bez względu na miejscowość, jej położenie czy tego, ilu radnych ją reprezentuje, wszędzie tam znajdą się ci, dla których bycie radnym, to wygodna sprawa. Tylko gdzie w tym wszystkim zwykły mieszkaniec? Gdzie jego małe, lokalne problemy, które liczył, że zostaną rozwiązane, oddając głos na określonego kandydata?

"Może tu mnie zechcą?"

Wreszcie jest też grupa kandydatów, która startuje wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dotąd nie odznaczali się większą aktywnością, ale swoich sił próbowali już w radach osiedla, radach nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych czy w przeszłości startowali do rady miasta. Z przykrością patrzy się z kolei na tych, którzy w samorządzie urządzają czarny PR. Tam, gdzie powinna odbywać się "walka" na argumenty, dyskusja spłyca się do wyciągania przysłowiowych brudów, łapania za słówka czy przypisywania każdego miejskiego problemu wyłącznie włodarzowi miasta nawet, gdy sprawa dotyczy terenu prywatnego, czy wykracza poza jego ustawowe kompetencje. Tam gdzie powinno być miejsce na merytoryczną dyskusję i wytykanie faktycznych błędów i niezrealizowanych obietnic, pojawiają się dziecinne zagrywki.