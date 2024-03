Remonty dróg w Żorach. Część z nich już trwa, wkrótce ruszą kolejne

Drogowe inwestycje w Żorach. Na tych drogach będą utrudnienia

Od dłuższego czasu trwa przebudowa ulicy Zamkowej w Żorach, na odcinku od skrzyżowania z DK-81 do skrzyżowania przy pałacu, a także na odcinku od przepustu na rzece Ruda do skrzyżowania z ul. Lipową. Prace powoli, ale zmierzają do końca. Miasto informuje, że przygotowywany jest również przetarg na przebudowę ul. Zamkowej od przepustu na rzece Ruda do ul. Pukowca. Kontynuowana będzie też kosztująca ponad 1,5 mln zł modernizacja ulic: Durantów, Turkusowej, Szmaragdowej i Południowej. Te prace mają zakończyć się wiosną tego roku.

Kolejną z realizowanych inwestycji drogowych w Żorach jest budowa ul. ks. Stanisława Garbocza wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym. Koszt tej inwestycji to 1,64 mln zł.