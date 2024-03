Kazimierz Dajka kandydatem na prezydenta Żor. Lista kandydatów Żorskiej Samorządności do rady miasta

Poznaliśmy kolejnego kandydata, który będzie ubiegał się o urząd prezydenta miasta Żory. W poniedziałek 4 marca, oficjalnie zaprezentowano kandydaturę Kazimierza Dajki z Żorskiej Samorządności. Jak podkreśla kandydat, jest w służbie miastu Żory już od 25 lat. Przypomnijmy, że wcześniej, swój udział w wyborach na to stanowisko, ogłosił już dotychczasowy prezydent Żor, Waldemar Socha.

- Służę mieszkańcom najlepiej jak potrafię. W kontekście prowadzenia naszego miasta przez prezydenta Waldemara Sochę, wiele kwestii jest dla mnie niezrozumiałych. To dotyczy w szczególności nowych inwestycji, z których większość w mojej ocenie jest do poprawki. Róbmy raz i dobrze. Jesteśmy biednym miastem, mamy ogromne zadłużenie. Jako biedni nie możemy pozwalać sobie na to, żeby marnotrawić pieniądze - podkreślał Kazimierz Dajka.