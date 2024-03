Oto kandydaci Żorskiego Porozumienia do rady miasta. Waldemar Socha wciąż chce być prezydentem

Żorskie porozumienie odkrywa karty

Znamy już wszystkich kandydatów do Rady Miasta Żory z Żorskiego Porozumienia. Jedynkami w okręgach będą Piotr Kosztyła - w okręgu nr 1, Waldemar Socha - w okręgu nr 2, Michał Miłek - w okręgu nr 3 oraz Wojciech Maroszek - w okręgu nr 4. Wśród kandydatów do rady miasta znajdują się zarówno doświadczeni samorządowcy, jak i ci, którzy po raz pierwszy będą ubiegali się o mandat.

Waldemar Socha wciąż chce być prezydentem Żor

O fotel prezydenta Żor, ponownie ubiegać będzie się Waldemar Socha, który piastuje to stanowisko od 25 lat. - Mam już duże doświadczenie w tym zakresie, ale także wciąż mam wiele dojrzałych i śmiałych pomysłów na rozwój Żor, które są realne do zrealizowania. Mam plan, jak miasto może wyglądać w przyszłości, tak by każdy z mieszkańców mógł być dumny z niego dumny - tłumaczy prezydent Żor.