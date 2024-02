Koniec remontu trzech dróg w Żorach. Jest bezpieczniej i bardziej komfortowo

Zdecydowanie była to ciężka zima, bo pogoda była taka a nie inna. Wszystko topniało, po czym zamarzało i znów topniało, co spowodowało, że faktycznie pojawiło się sporo dziur w Żorach. Cały czas jednak działamy, służby drogowe pracują w terenie i w ramach bieżących remontów dróg, po kolei są one naprawiane, zgodnie z kolejnością wskazaną przez pracowników wydziału infrastruktury miejskiej. Tam gdzie drogi są w najgorszym stanie, tam w pierwszej kolejności są one łatane - przekazywał w minionym tygodniu Adrian Lubszczyk, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Żory.