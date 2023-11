Koniec sezonu tężni solankowej w Żorach. Czas na przerwę zimową

Jeszcze tylko przez kilka najbliższych dni będzie można skorzystać z uroków tężni solankowej w Żorach. We wtorek 7 listopada, nastąpiło wyłączenie z funkcjonowania fontanny. 13 listopada, z obiegu zostanie wyłączona solanka. Na otwarcie tężnie trzeba będzie poczekać do wiosny.

Czym jest tężnia solankowa?

Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja z drzew iglastych i gałęzi, która wyposażona jest w pompę transportującą solankę ku górze, skąd spływa zgodnie z zasadami grawitacji. Dzięki temu, że solanka jest bogata w jony sodowe, sole magnezowe, a także związki jodu i bromu, wokół tężni tworzy się specyficzny mikroklimat, wspomagający leczenie chorób układu oddechowego oraz odpornościowego.

Obiekt w Żorach otwarto 8 czerwca tego roku. To co wyróżnia żorską tężnię solankową wśród innych, podobnych obiektów to taras widokowy, z którego można podziwiać okolicę. To równocześnie jedna z największych tężni solankowych w regionie, w której znalazło się również miejsce na multimedialną fontannę.