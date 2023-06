Żory: Tężnia solankowa OTWARTA. Obiekt przyciągnął mieszkańców, którzy chętnie korzystali z jego leczniczych właściwości

Otwarcie tężni solankowej w Żorach

To co wyróżnia żorską tężnię solankową wśród innych, podobnych obiektów to taras widokowy, z którego można podziwiać okolicę. To równocześnie jedna z największych tężni solankowych w regionie, w której znalazło się również miejsce na multimedialną fontannę. A ta, ku uciesze mieszkańców zapewnia efekty świetlne i dźwiękowe.

Najważniejszą częścią tężni solankowej w Żorach jest jednak zdrowotna solanka, płynąca po gęsto ułożonej tarninie. Efekt zdrowotny zapewnia oryginalna solanka z Zabłocia, o największej na świecie zawartości jodu.