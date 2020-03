Koronawirus: Mieszkańcy Żor ruszyli do sklepów po żywność. "W sklepach też się możemy zarazić"

Część osób żartuje sobie z tej sytuacji, a część bierze na poważnie i tłumaczy, że po takich zakupach chce na dłużej pozostać w swoim domu. Kto ma rację?

Co do jednego wszyscy chyba się zgodzą. Oby tylko ta żywność nie wylądowała zmarnowana w śmietniku.

Tymczasem minister zdrowia Łukasz Szumowski stanowczo odradza robienie zapasów.

- 14 dni to naprawdę nie jest rok czasu i robienie zakupów jak za dawnych lat, kiedy brakowało cukru i papieru toaletowego i makaronu moim zdaniem nie ma żadnego uzasadnienia. Akurat Polska jest krajem, gdzie tych ilości pożywienia, ilości produktów jest wystarczająca na bardzo długi czas. Tym bardziej, że nie ma zaburzeń produkcji w Polsce żadnych, nie mamy zamkniętych regionów i nie planujemy zamykać regionów, bo to w Polsce akurat nie jest sensowne i jedzenie jest. To już taki bardzo medyczny apel: większe ryzyko jest chodzenia do sklepu, stania w kolejce niż siedzenia w domu i kupienia na za tydzień nawet przez internet, jeżeli to jest taki okres dostawy. W kolejkach w sklepach też się możemy zarazić - zaznaczył.