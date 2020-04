Koronawirus w Żorach. Pili piwo pod pretekstem wyprowadzenia psa

Nie wszyscy siedzą w domach

W poniedziałek (7.04) po godzinie 19 kryminalni patrolujący ulice Starego Miasta zauważyli w centrum młodego mężczyznę, który bez uzasadnionej potrzeby przemierzał ulice Żor. Kiedy zapytali go o powód wyjścia na dwór i przypomnieli o obowiązujących zakazach, ten w lekceważący sposób odpowiedział, że wyszedł, gdyż nie chciało mu się siedzieć w domu.19-latek został ukarany mandatem karnym i odesłany do miejsca zamieszkania.

Niespełna godzinę później mundurowi interweniowali na ulicy Sądowej, gdzie dwóch 37-latków spożywało alkohol udając, że wyprowadzają psa.

- Nie dość, że złamali zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym i zakaz opuszczania mieszkania, to nie zachowali jeszcze bezpiecznej odległości. Policjanci sporządzili już wniosek do sądu o ukaranie mężczyzn, a zanim ich odesłali do domu zaapelowali o przestrzeganie przepisów prawa - tłumaczą mundurowi.