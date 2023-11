Łowca burz odwiedził Żory. W baranowickim pałacu była mowa o groźnych zjawiskach pogodowych. Czego dowiedzieli się uczestnicy? ZDJĘCIA

We wtorek 14 listopada, w Pałacu w Baranowicach pojawił się wyjątkowy gość - Jakub Wyrwas, łowca burz i współtwórca portalu Sieć Obserwatorów Burz. Była to okazja, by bliżej zapoznać się z tymi ciekawymi zjawiskami atmosferycznymi. Kuba jest z Sosnowca, studiuje geografię na Uniwersytecie Śląskim. Śledzi i analizuje pogodowe modele numeryczne, tworzy posty na portalach dotyczących prognoz pogody. Kiedy zaczyna się sezon burzowy, pojawia się na pierwszej linii frontu, w samym sercu burzy! Dokumentuje zjawiska towarzyszące burzom, na żywo relacjonuje przechodzące fronty burzowe. Ponadto ostrzega o groźnych aktualnych zjawiskach pogodowych.

Jak powstają i przebiegają „od środka” różne zjawiska atmosferyczne, na przykład burze? Okazja poznania odpowiedzi na to oraz wiele innych pytań związanych ze zjawiskami pogodowymi nadarzyła się w Pałacu w Żorach-Baranowicach. Niemal pełna sala osób obejrzała multimedialną prelekcję Jakuba Wyrwasa, łowcy burz i współtwórcę portalu Sieć Obserwatorów Burz. Czy wiecie, co to jest superkomórka burzowa, chmura szelfowa albo zjawisko bow echo?

Dokumentują zjawiska pogodowe, obserwują i ostrzegają przed nimi ludność Jak zaznacza, bardzo ważne jest też doświadczenie. Należy umieć rozróżniać jakie chmury zawiera komórka burzowa. Potrafią one sygnalizować, czy nie spadnie grad, deszcz, i czy nie będziemy mieli też do czynienia z silnymi porywami wiatru. Dzięki właściwej obserwacji takich chmur, możemy również stwierdzić, czy nie stanowią one zarzewia groźnej trąby powietrznej. Ostatnio, w związku ze zmianami klimatu występują coraz częściej i trzeba się jakoś chronić przed nimi. Sosnowiczanin działa głównie na południu Polski. W tym roku, łowiąc burze zdarzył mu się wyjazd do Niemiec i Czech.

- Moim zadaniem jest dokumentacja tych zjawisk, obserwacja i ostrzeganie przed nimi ludności. Korzystam z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, mamy też własną stronę, na której publikujemy prognozy i ostrzeżenia – mówi Kuba.

Praca w terenie polega na wyjazdach samochodem w miejsce potencjalnego wystąpienia burz. Zwykle bierze w nich udział więcej osób – takich samych pasjonatów jak Kuba Wyrwas. Łowcy jeżdżą za burzami samochodami, zawsze w grupie - Jeździmy za tymi zjawiskami pogodowymi po całym kraju. Naszym głównym narzędziem do obserwacji są oczy. Mamy też aparaty fotograficzne do dokumentowania burz. Często nasze zdjęcia oraz analizy wykorzystują media – zaznacza łowca burz. Przyznaje, że doświadczył „na własnej skórze” niebezpiecznych zjawisk, takich jak potężne gradobicie i porywisty deszcz. Na szczęście, nie doznał uderzenia pioruna. I tu należy odpukać o niemalowane…, by Kuba oraz inni łowcy burz zawsze wracali z eskapad do domu cali i zdrowi! - Trąby powietrznej nie udało mi się jeszcze złapać. Niestety ominęła mnie ta, która nawiedziła latem rejon Bielska-Białej. W tym czasie byłem w okolicach Opola, gdzie komórka burzowa mogła wygenerować trąbę powietrzną. To się nie stało i może na szczęście, bo jest to miejsce mocno zaludnione – kwituje 21-latek.

Nasz ekspert mówi, że tak naprawdę burze występują w Polsce przez cały rok. Nie ograniczają się tylko do sezonu ciepłego. Zimą nie są tak spektakularne, generują jednak więcej zniszczeń. Współwystępują często z orkanami, czyli najsilniejszymi cyklonami występującymi w Europie Polskie burze bywają bardzo silne, a zwłaszcza w górach. W żadnym więc wypadku nie należy ich lekceważyć. Jak prognozować burze i co to jest zjawisko bow echo? Podczas wtorkowego spotkania była okazja, by porozmawiać m.in. o: podstawach prognozowania burz – co to są wskaźniki konwekcyjne, jakie parametry świadczą o prawdopodobieństwie wystąpienia burzy i jej sile, czy są miejsca, gdzie burze występują częściej? Gość opowiadał również o ekstremalnej pogodzie – typach, zagrożeniach i analizach. Wyjaśnił terminy: superkomórka burzowa, chmura szelfowa, zjawisko bow echo oraz główne zagrożenia związane z burzami.

Łowcy burz tłumaczą, że „bow echo powstaje najczęściej w skutek występowania umiarkowanych lub silnych uskoków wiatru w dolnej troposferze. Często powiązane są z większymi liniami szkwałowymi, lub rzadziej rozległymi granicami wypływu (outflow boundary) innych układów burzowych.” Może ono trwać nawet dłużej niż sześć godzin. Kuba skupił też uwagę słuchaczy na bezpieczeństwie podczas burz i łowów; jak zachować się wówczas w domu i w terenie? Mówił o działaniach łowców w terenie; jak wygląda ich dzień, jak dokumentuje się zjawiska burzowe, czym się zajmują?

