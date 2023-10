Mieszkańcy Żor ruszyli, by odwiedzić groby swoich bliskich. Ruch z godziny na godzinę coraz większy

Choć dzień Wszystkich Świętych dopiero przed nami, już od weekendu wzrasta ruch przy cmentarzach w regionie. Dotyczy to również cmentarzy znajdujących się w Żorach, gdzie parkingi coraz szybciej zapełniają się. Z każdą godziną jest coraz tłoczniej.

Ci, którzy nie zdążyli jeszcze zakupić kwiatów i zniczy, będą mogli to zrobić przed samym wejściem na cmentarze. Przy wielu z nich pojawiły się stoiska, gdzie można je zakupić, nie zawsze wydając przy tym fortunę, choć ceny wydają się porównywalne z zeszłym rokiem. Znicze kupimy już od kilku złotych, mając do wyboru te tradycyjne jak i cieszące się coraz większą popularnością znicze elektryczne, dostępnych również w cenach od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za sztukę.

Wśród kwiatów nadal królują chryzantemy, jednak ceny przy cmentarnych bramach są nieco wyższe niż te w marketach. Większość z nich kupimy za 30-45 złotych, w zależności od ich rozmiaru, ale są także i mniejsze, dostępne za kilkanaście złotych. Sprzedawcy przy cmentarzach mają jednak spory wybór kolorystyczny kwiatów doniczkowych, więc każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego.