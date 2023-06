Muzyczna uczta na Festiwalu Górnej Odry w Żorach! Koncerty Jamala, Jamajeka i O.S.T.R. przyciągnęły tłumy

W Żorach rozpoczął się Festiwal Górnej Odry

Podobnie jak w dwóch poprzednich latach, pierwszy wakacyjny weekend w miastach Subregionu Zachodniego, czyli m.in. Żor, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, czy Jastrzębia-Zdroju upływa pod znakiem Festiwalu Górnej Odry. To trzydniowa impreza z wieloma - jak mówią organizatorzy, jest ich ponad setka - atrakcjami.

- Bardzo jest nam miło, że gościmy taką ważną dla naszego subregionu imprezę - podkreślał Waldemar Socha. - Chcemy pokazać, jak świetnie mieszka się we wszystkich naszych miastach Krainy Górnej Odry - zaznaczał z kolei Mieczysław Kieca.

Muzyczne atrakcje pierwszego dnia Festiwalu Górnej Odry w Żorach. Zagrali Jamajki, Jamal i O.S.T.R

W Żorach oprócz oficjalnego otwarcia festiwalu, podczas jego pierwszego dnia najwięcej się działo. Były to głównie atrakcje muzyczne. Na scenie, którą ustawiono w Parku Cegielnia odbyły się trzy koncerty. Jako pierwszy wystąpił wywodzący się z Tychów zespół Jamajki, który - co można wywnioskować już z nazwy - zagrał piosenki w stylu reggae.

Koncert dał też zespół Jamal, dla którego był to powrót na scenę i który zaprezentował utwory promujące jego najnowszą płytę "Chill from Hell". Można też jednak było usłyszeć kilka starszych i odświeżonych piosenek. Jamal był jedną, ale nie jedyną gwiazdą wieczoru Festiwalu Górnej Odry w Żorach. Tak samo, jak on, gwiazdą wieczoru był też raper O.S.T.R., który dał koncert na zakończenie pierwszego dnia imprezy.