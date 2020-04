Polacy pracujący w Czechach piszą do premiera Morawieckiego i zbierają podpisy pod petycją

Polacy chcą pracować w Czechach

Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa zamknięto granicę m.in. Polski z Czechami. Szacuje się, że pracę z dnia na dzień mogło stracić 47 tys. Polaków. Kilkanaście tysięcy to mieszkańcy województwa śląskiego. Problem stanowi przymusowa 14-dniowa kwarantanna po wjeździe do naszego kraju. Gdyby do niej się stosować łącząc zatrudnienie za granicą z powrotami do Polski, to w ciągu miesiąca możliwe byłoby przepracowanie zaledwie dwóch dni...

Z dnia na dzień wielu Polaków znalazło się bardzo trudnej sytuacji. Część jest na urlopach, inni na zwolnieniach lekarskich. Oba rozwiązania łączy to, że nie mogą trwać wiecznie. Są też i tacy, którzy zostali pozbawieni jedynego źródła utrzymania. Wściekłość narasta. Kwestią czasu była zorganizowania się większej grupy poszkodowanych.

Polacy skrzyknęli się w internecie i postanowili działać. Powstał list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Jest też petycja pod którą podpisało się już ponad 4 tys. Polaków.