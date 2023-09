Przejechał przez zamykający się przejazd. Kierowca z Żor odmówił przyjęcia mandatu

- Apelujemy do kierujących i pieszych o rozwagę na przejazdach kolejowych oraz respektowanie obowiązujących przepisów. Przypominamy, że pomimo faktu, iż zapory opuszczają się z kilkunastosekundowym opóźnieniem, względem nadawania sygnału zakazującego wjazdu na przejazd, to już samo czerwone światło zabrania kierującym wjazdu. Pamiętać należy również, iż kolejny raz za to właśnie wykroczenie grozi nam kara aż 4000 tysięcy złotych i 15 punktów karnych - apeluje policja.