Rodzinne Żory, czyli jak zostać rodziną zastępczą? Ruszył ciekawy projekt

Jak zostać rodziną zastępczą? Od czego zacząć? Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź na stronie projektu Rodzinne Żory, realizowanego przez Stowarzyszenie Q-Bit.

- Czy marzysz o zmianie czyjegoś życia i chcesz pomóc dziecku w potrzebie? Zastanawiasz się, czy zostanie rodzicem zastępczym jest właśnie dla Ciebie? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś! Na naszej stronie dowiesz się, czym jest procedura bycia rodziną zastępczą i jakie kroki musisz podjąć, aby wypełnić to ważne i wzbogacające życie zadanie - czytamy na stronie projektu, na której wskazano, że rodzicielstwo zastępcze to piękna droga dająca dzieciom nową szansę w życiu, a stowarzyszenie chce być tam, by wspierać je na każdym kroku i zmieniać świat na lepsze.

W ramach projektu powstał również Punkt Konsultacyjny przy ul. Wodzisławskiej 300 w Żorach. Wizyta stacjonarna jest możliwa w każdy poniedziałek od 8:00 do 16:00. Istnieje również kontakt telefoniczny pod numerem: 789 576 463 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.