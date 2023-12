Rok 2023 w Żorach. Otwarcie basenu i Pałacu w Baranowicach, dożynki, Przystanek Żory i wiele innych

ŻORY. Rok 2023 przechodzi do historii, dlatego przygotowaliśmy podsumowanie tego, co w minionym roku działo się w Żorach. A było tego naprawdę wiele!

Początek roku to nie tylko podwyżki (w szczególności opłat), ale także i wiele wydarzeń. W Żorach, początek stycznia upłynął pod znakiem orszaków Trzech Króli, które tradycyjnie przeszły ulicami miasta. Było zimno, z czego zadowolone były przede wszystkim morsy. Na Śmieszku odbył się bal karnawałowy, podczas którego wiele osób wybrało ciekawe przebrania. Byli wikingowie i kobieta piwo. Były i chwile grozy, gdy dwaj bracia z powiatu żywieckiego uciekali przed patrolem żorskiej policji. Brawurowa ucieczka przed policją, narkotyki, a później groźby podpalenia kobiety i jej samochodu na jednej ze stacji benzynowych w Żorach. To krótkie streszczenie tej dramatycznej akcji.

Najkrótszy miesiąc roku, czyli luty, upłynął w Żorach pod znakiem historycznego odkrycia. Podczas budowy fontanny na żorskim rynku, odnaleziono mury starego ratusza. Potwierdziły się wówczas przekazy historyczne, że na żorskim rynku, przez kilka stuleci stał budynek ratusza z wieżą, który spłonął na początku XIX wieku. Żorska policja wystartowała z kampanią "Nie daj wystrychnąć się na wnuczka", której głównym celem stało uwrażliwienie społeczeństwa na sposoby działania oszustów oraz możliwości utraty oszczędności całego życia. W kampanię włączyli się uczniowie żorskich szkół. Było także wielkie gotowanie na rynku z Pascalem Brodnickim, no i... studniówki! Maturzyści żorskich szkół bawili się, by kilka miesięcy później zasiąść przy maturalnych stołach.

Marzec to miesiąc, w którym został pobity rekord Żor we wspólnym wykonaniu utworu Tadeusza Nalepy „Oni zaraz przyjdą tu". Po raz kolejny Żorski a-MOK Bluesowy przyciągnął tłumy. Z kolei strażacy wraz ze Stowarzyszeniem Race For Victory zorganizowali Strażacki Turniej Gry UNO. Tu także były tłumy. Rozpoczął się również "never ending story" związany z ochroną (a właściwie jej brakiem) w Centrum Przesiadkowym.

Kwiecień upłynął pod znakiem świąt. Świętowano również w Żorach, a na rynku odbyła się Żorska Scena Ogniowa. Już po raz drugi wydarzenie rozgrzało mieszkańców regionu do czerwoności. Wszystko z myślą o potrzebujących zwierzakach, których z opresji ratują wolontariusze Pet Patrolu z Rybnika.

Maj ponownie upłynął pod znakiem ognia. W Parku Cegielnia odbył się Dzień Strażaka, zaś kilka dni później, wielkie Święto Ogniowe. Jak co roku wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców, którzy najpierw wzięli udział w uroczystej mszy św., a później przeszli ulicami Starówki w Procesji Ogniowej. Wydarzenia te poprzedził uroczysty apel strażacki, podczas którego wspominano, jak ważna jest rola strażaków. Nie zapomniano również o osobach potrzebujących i z niepełnosprawnościami. Odbył się Dzień Godności i Bieg Nadziei. Tym razem nie liczył się tylko wynik sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim szczytny cel, dla którego zawodnicy wspólnie stanęli na linii startu.

W czerwiec weszliśmy z przytupem. Po wielu miesiącach prac budowlanych, otwarto tężnię solankową w Parku Cegielnia. Co by nie mówić, ilość mieszkańców regionu, którzy w kolejnych tygodniach odwiedzali tężnię pokazała, że był to strzał w dziesiątkę.

Wakacje w Żorach były wyjątkowo udane. W lipcu, otwarto między innymi integracyjny plac zabaw, który powstał na osiedlu Księcia Władysława. Z nowego nabytku cieszyły się nie tylko dzieci, ale i sam prezydent Waldemar Socha, który postanowił samodzielnie przetestować nowe urządzenia. Informowaliśmy również, że Żory zyskają nową stację pogotowia ratunkowego. Powstało także niezwykłe miejsce, jakim jest Darmowa Szafa, gdzie pomoc spotyka się z drugim człowiekiem.

W sierpniu, informowaliśmy o postępach prac nad budową nowego ronda w Rogoźnej. Dzięki realizowanej inwestycji, kierowcy mieli zyskać łatwiejszą możliwość skrętu w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 i północnej części dzielnicy Rogoźna. Do Żor przyjechał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Rozmawiano o bezpieczeństwie i sprawach lokalnych. No i oczywiście odbył się Przystanek Żory!

A jak wrzesień to dożynki! Ale to nie wszystko, bo zaglądaliśmy też na budowę kąpieliska w Roju. Z kolei w Parku Cegielnia odbył się rodzinny pilnik mundurowy. Mimo deszczu, całe rodziny przyjechały, by wspólnie spędzić czas. Z kolei przy ul. Klimka, odsłonięto ławeczkę cenionego śląskiego artysty Fritza Bimlera. Obiekt, który pojawił się w śródmiejskiej części Żor, nie jest jedynie miejscem do odpoczynku, a przede wszystkim pozwoli przenieść się w czasie. Wykonana z brązu ławeczka przedstawia postać Bimlera, który trzyma w ręku powstający obraz.

No i przyszedł październik, czyli czas wyborów. Żorzanie ruszyli do urn, by wybrać nowych parlamentarzystów. Dowiedzieliśmy się, że budowa wiaduktu przy ulicy Dworcowej w Żorach ma poważne kłopoty. Nie rozpoczęła się i na nowy wiadukt trzeba będzie jeszcze (sporo) poczekać. Rozstrzygnięto rekordowy budżet obywatelski, a mieszkańcy doczekali się nowego basenu w Roju. Otwarto również akcelerator KSSENON. Pod koniec października znów ruszyliśmy na cmentarze.

W listopadzie zaglądaliśmy na przebudowywaną aleję Jana Pawła II. W Parku Cegielnia zrobiło się biało-czerwono, a to za sprawą biegu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. I najważniejsze - wielkie otwarcie Pałacu w Baranowicach. Pieczołowicie odrestaurowany zabytek, zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, gdzie pojawiło się wiele nawiązań do bogatej historii tego miejsca.

Ostatni miesiąc roku to przygotowania do świąt. Na rynku w Żorach pojawił się Mikołaj, a przez miasto znów przejechały świąteczne samochody. Z kolei w Roju, odbyły się strażackie mikołajki. Na rynku ruszył jarmark. Dzięki determinacji mieszkańców, nieco wcześniej niż pierwotnie planowano.

Wydarzeń było jednak zdecydowanie więcej. A dla mieszkańców Żor, które z nich było najważniejsze?

